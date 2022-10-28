Soma'da, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları zeybek gösterisiyle başladı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla, gönüllülerin katılımıyla zeybek gösterisi yapıldı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Caddesi'nde Soma Belediyesi Halk Oyunları Ekibi gösteri sundu.

Eğitmen Onur Karazeybek önderliğinde gösteriye hazırlanan yaklaşık 2 bin 500 kişi, Çakal Çökerten Zeybeği oynadı.

Programa katılan Soma Kaymakamı Fatih Akkaya ve protokol üyeleri de gönüllülerin oyununa eşlik etti.

Gösterinin ardından Soma Atlı Cirit Kulübü, caddeden Türk bayraklarıyla geçiş yaptı.

Kutlamaları izleyen vatandaşlar, gönüllülerin gösterisini ve atlıların geçişini cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.





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