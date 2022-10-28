Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Hazımsızlık ve terlemeye son! Bağırsakları anında çalıştıran hayıt tohumu depresyona da iyi geliyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Aşağıçobanisa Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenledi.

Dedektör köpeği Börü'nün de katıldığı aramalarda 2 kilo 800 gram esrar, 1 hassas terazi ve evin depo kısmında 800 litre sahte içki bulundu.

Gözaltına alınan O.O.Ö (29), ifade işlemleri için karakola götürüldü.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.