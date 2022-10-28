Manisa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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MANİSA (AA) - Kula ve Turgutlu ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler gerçekleştirildi.



Kula Yunus Emre Kent Meydanı'daki törenler Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende 300 kişilik zeybek ekibi gösteri gerçekleştirdi.

Turgutlu 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’ndaki törende de Atatürk Anıtına Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın çelenk sundu.



Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.



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