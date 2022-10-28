Manisa’da celepler arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa’nın Kula ilçesinde celepler arasında çıkan kavgada baba oğul yaralandı.



Hayvan ticareti yapan H.H.G. (45), kendisiyle aynı işi yapan ve rekabetten dolayı aralarında husumet bulunan Ö.O. (50) ve oğlu Y.O. (27) ile Yunus Emre Caddesi'nde karşılaştı.



Sözlü münakaşayla başlayan kavgada H.H.G, Ö.O'yu bacaklarına tabancayla ateş ederek, Y.O'yu da darbederek yaraladı.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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