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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’da celepler arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı

AA

Manisa’da celepler arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Kula ilçesinde celepler arasında çıkan kavgada baba oğul yaralandı.

Hayvan ticareti yapan H.H.G. (45), kendisiyle aynı işi yapan ve rekabetten dolayı aralarında husumet bulunan Ö.O. (50) ve oğlu Y.O. (27) ile Yunus Emre Caddesi'nde karşılaştı.

Sözlü münakaşayla başlayan kavgada H.H.G, Ö.O'yu bacaklarına tabancayla ateş ederek, Y.O'yu da darbederek yaraladı.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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