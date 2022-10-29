29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Manisa'da törenlerle kutlanıyor

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MANİSA (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Manisa'nın ilçelerinde törenler düzenlendi.

Soma'da Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ile başlayan program, Atatürk Stadyumu'nda devam etti. Soma Kaymakamı Fatih Akkaya ve Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Kaymakam Akkaya, törendeki konuşmasında, "Hepimiz biliyoruz ki, Cumhuriyetimizin oluşumu ve bedeli kolay kıyaslanamayacak değerlere mal olmuştur. İstiklalin, bağımsızlığın ve özgürlüğün maddesel ölçütü bulunmamaktadır. İnsan varlığının en temel kaynağı ve insan doğasının vazgeçilmez yegane unsuru İstiklaldir, bağımsızlıktır, özgürlüktür." dedi.

Soma'daki program, şiirlerin okunması, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi, halk oyunları gösterisi ve tören geçişi ile sona erdi.

- Demirci

Demirci'de kaymakam Adem Kaya ilçe protokolünün tebriklerini kabul etti.

Öğrenciler ve öğretmenler bando eşliğinde Çereşe Meydanı'ndan başlayarak törenlerin yapılacağı Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Stadına kadar bando eşliğinde yürüdü.

Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Stadı'nda Kaymakam Adem Kaya ve Belediye Başkanı Selami Selçuk halkı selamladı.

Kaymakam Adem Kaya günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiirlerini okurken, okullar tarafından halk oyunları gösterileri sergiledi.

Stattaki kutlama, bando eşliğinde gerçekleştirilen geçiş töreniyle tamamlandı.

-Turgutlu

Turgutlu'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, tören alanında bulunan öğrencilerin bayramını kutladı.

Tören, öğrencilerin ve halk oyunu ekibinin gösterilerinin ardından, şehir bandosu eşliğindeki öğrencilerin tören geçişi yapmasıyla sona erdi.

Programa CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Turgutlu Adalet Komisyonu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Süleyman Küçükekiz de katıldı.

- Sarıgöl

Sarıgöl Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende konuşan Kaymakam Ali Arıkan, ilçe sakinlerinin bayramını kutladı.

Kompozisyon ve şiir yarışmalarından dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği tören, öğrencilerin şiirlerini okuması, halk oyunları gösterileri ve spor gösteriyle sürdü.

- Akhisar

Akhisar'da kutlamalar, Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ile başladı.

Milli Egemenlik Meydanı Atatürk Anıtı önündeki törende Kaymakam Sabit Kaya, Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin ve Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisarlıların bayramını kutladı.

Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya'nın konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterisi yapıldı.

Akhisar'daki tören, spor ve edebiyat yarışmalarının dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

- Kula

Kula'da kutlamalar, Kaymakam Birkan Tatlısöz’ün tebrikleri kabulüyle başladı.

Yunus Emre Kent Kültür Merkezinde resim sergisiyle devam eden programda, Yunus Emre Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

Kaymakam Tatlısöz ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun halkı selamladı.

Şiir, şarkı ve halk oyunlarıyla devam eden program yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin verilmesiyle son buldu.













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