Manisa'da dolandırıcılık yaptığı öne sürülen "aile" yakalandı

28 Ekim 1923: Her şey değişmek üzere

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen karı koca ile oğulları gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çepnibektaş Mahallesi'nde jandarmaya başvuran bazı kişiler, çeşitli vaatlerle ürünlerini alıp parasını ödemeyen ve sahte altınlarla kendilerini dolandıran üç kişilik aileden şikayetçi oldu.

Ekiplerin yaptıkları istihbarat çalışmaları sonrasında düzenlenen operasyonda, H.Y. (49), karısı H.Y. (47) ile oğulları İ.Y. (26) gözaltına alındı.

Operasyonda evde bulunan 2 bilgisayar, 3 cep telefonu ile mağdurlara ait bilgilerin yer aldığı 10 bin sayfadan oluşan dokümana el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.