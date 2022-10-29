Manisa'da dolandırıcılık yaptığı öne sürülen "aile" yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen karı koca ile oğulları gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çepnibektaş Mahallesi'nde jandarmaya başvuran bazı kişiler, çeşitli vaatlerle ürünlerini alıp parasını ödemeyen ve sahte altınlarla kendilerini dolandıran üç kişilik aileden şikayetçi oldu.
Ekiplerin yaptıkları istihbarat çalışmaları sonrasında düzenlenen operasyonda, H.Y. (49), karısı H.Y. (47) ile oğulları İ.Y. (26) gözaltına alındı.
Operasyonda evde bulunan 2 bilgisayar, 3 cep telefonu ile mağdurlara ait bilgilerin yer aldığı 10 bin sayfadan oluşan dokümana el konuldu.