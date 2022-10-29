Manisa'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı

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MANİSA (AA) - Manisa ve ilçelerinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 17 kişi gözaltına alındı.



Jandarma ekiplerinin eş zamanlı gerçekleştirdiği uygulamada hakkında yakalama kararı bulunan 17 kişi yakalandı.

Trafik denetimlerinde 63 kişiye, 36 bin 153 lira cezai işlem uygulandı.



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