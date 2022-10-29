Manisa'da ruhsatsız silahla kendini vurduğu öne sürülen çocuk yaşamını yitirdi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde babasına ait ruhsatsız silahla oynarken kendini vurduğu öne sürülen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi 1 No'lu Gazi Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Ahmet H. evine döndüğünde, evde yalnız olan 12 yaşındaki oğlu A.H'yi yatak odasında başından tabancayla vurulmuş halde buldu.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, çocuğun öldüğünü belirledi.

12 yaşındaki çocuğun babasına ait ruhsatsız tabancayı bulduktan sonra yatak odasında bununla oynadığı, bu sırada tabancanın ateş aldığı iddia edildi.

A.H'nin cesedinin İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan, A.H'nin babası Ahmet H. ile annesi Gülten U'nun boşandıkları öğrenildi.

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