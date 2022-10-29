Manisa'daki trafik kazasında yaralanan kişi 19 gün sonra hayatını kaybetti

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MANİSA (AA) - Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 19 gün önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan Devran Badan (72) tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Oğlunun vefat ettiği kazada yaralanan ve hastanede tedavisi süren Badan, hayatını kaybetti.



Badan'ın cenazesi Musulcalı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 10 Ekim 2022'de Ferdi Badan'ın (35) kullandığı 45 ZC 0622 plakalı motosiklet, Musulcalı Mahallesi girişinde Yılmaz Seven (40) idaresindeki 45 UA 499 plakalı kamyonetle çarpışmıştı. Ferdi Badan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği kazada babası Devran Badan, yaralı olarak ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.





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