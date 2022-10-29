Turgutlu'da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Ceza sahne aldı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ceza konser verdi.

Turgutlu Belediyesi önünden başlayıp Irlamaz Rekreasyon Alanı Amfi Tiyatro'da sona eren fener alayına Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ilçe müdürleri, sporcular ile vatandaşlar katıldı.

Fener alayı sonrasında amfi tiyatroda Ceza konseri düzenlendi.

Belediye Başkanı Akın, sanatçı Ceza'ya teşekkür ederek, kendisi adına Ege Orman Vakfına fidan bağışında bulunduklarını belirtti.







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