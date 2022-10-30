Manisa'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi yakalandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Aşağıçobanisa Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin Yukarıçobanisa Mahallesi'nde durdurduğu otomobilde yaptığı aramada 500 gram esrar bulundu.

Otomobildeki A.B (42) ve M.N.Y (42) gözaltına alındı.

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