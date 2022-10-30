Demirci'de yağmur duası yapıldı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde yağmur duası ve mevlit programı düzenlendi.

Demirci Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından ilçe kabristanlığı meydanında düzenlenen programa Belediye Başkanı Selami Selçuk, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Samet Sönmez ve vatandaşlar katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı ve mevlitin ardından İlçe Müftülüğü Vaizi Muharrem Demir tarafından yağmur duası yapıldı.

Duanın ardından vatandaşlara pilav ve ayran ikram edildi.

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