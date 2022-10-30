Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla yakalanan kişi cezaevine gönderildi.

Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir kişinin üst aramasında 0,49 gram metamfetamin ele geçirdi.

Bu kişinin uyuşturucu maddeyi satın aldığı U.K'nin evi ve iş yerine baskın düzenleyen ekipler, 2,90 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan U.K, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.





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