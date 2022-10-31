Manisa’daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali K'nin kullandığı 45 R 5009 plakalı otomobil Manisa Turgutlu karayolu Çobanisa Mahallesi'nde Bayram S. idaresindeki 38 BP 918 plakalı otomobile arkadan çarptı.



Kazada yaralanan sürücüsü Ali K. ve diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Aysel Saban, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ali K'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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