İtalyan ve Çekyalı öğrenciler Kula'da halı tezgahının başına geçti

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MANİSA (AA) - Çevre ve Jeoparklar Projesi kapsamında Türkiye'ye gelen İtalyan ve Çekyalı öğrenciler, Kula ilçesinde halı dokudu.

Salihli Bilim Sanat Atölyesi'nin Erasmus programı kapsamında davetlisi olan yabancı öğrenciler, Kula'ya özgü 16 çeşit halının dokunduğu Doktor Aristi El Sanatları Atölyesi'nde tezgah başına geçti.

Ustalardan halı dokuma teknikleri hakkında bilgi alan Çekyalı ve İtalyan öğrenciler, burada geleneksel Türk motiflerini de görme imkanı buldu.

İtalyan La Cecilia Irene, AA muhabirine, farklı kültürleri tanımak amacıyla projeye dahil olduğunu söyledi.

Türkiye hakkında detaylı bilgi sahibi olduğunu anlatan Irene, "Burada olmak benim için büyük bir fırsat. Tarihi konakta halı dokudum, teknikler hakkında bilgi edindim." diye konuştu.

Salihli Bilim Sanat Merkezi Müzik Öğretmeni Ömer Ebeperi ise iki ülkeden konuk öğrencilere Manisa'nın ilçelerini tanıttıklarını ifade etti.

Kula'da sadece halı atölyesine gitmediklerini anlatan Ebeperi, "Gastronomi, tarihi ve turistik yerlerde geziler gerçekleştirdik. Kula ve Salihli ilçeleri sınırları içerisinde kalan Jeopark alanındaki jeositleri ziyaret ettik. Misafirlerimiz geleneksel motiflerimizi gördüler. Kula'nın tarihiyle ilgili bilgi sahibi oldular." diye konuştu.

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