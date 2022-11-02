Manisa'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tuğla fabrikasına toprak taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu, sürücü yaralandı.

Ali Dönmez (60) yönetimindeki toprak yüklü 45 ZB 8238 plakalı kamyon, Kaynar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Yaralanan Dönmez, çevredekilerin yardımıyla kamyondan çıkarılarak ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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