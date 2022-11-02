Manisa'da geçen ay uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 34 şüpheli tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'da polis ekiplerince geçen ay düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 453 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

Manisa Valiliği, ekim ayında İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik yapılan operasyon verilerini paylaştı.

Buna göre, geçen ay 303 operasyonda 39 bin 118 uyuşturucu hap, 2 kilo 519 gram esrar, 1 kilo 519 gram metamfetamin, 435 uyuşturucu hap, 15 gram skunk, 8 gram sentetik kannabinoid, 4 kök kenevir, 15 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 217 mermiyle uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 565 lira para ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 453 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

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