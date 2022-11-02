Turgutlu'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, N.D. (23), B.Ç. (41) ve E.P’nin (21) uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine adreslerine baskın düzenledi.

Evlerde yapılan aramalarda 12,17 gram metamfetamin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 300 lira ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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