Manisa'da beyzbol sopasıyla darbedilen kişi ağır yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde beyzbol sopasıyla darbedilen kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şerif Ö. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında Alaybey Mahallesi Seyfettinbey Caddesi'nde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirlenemeyen kişi, Şerif Ö'yü beyzbol sopasıyla darbetti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Şerif Ö, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisi devam eden Şerif Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.





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