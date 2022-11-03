Manisa'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'da, jandarma ekiplerinin geçen ay düzenlediği kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında yakalanan 128 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Manisa Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ekim ayındaki kaçakçılık ve narkotik operasyonları verilerini paylaştı.

Buna göre, geçen ayki operasyonlarda 1880 uyuşturucu hap, 7 kilo 237 gram esrar, 205 gram metamfetamin, 933 ectasy hap, 462 kök kenevir, hassas terazi, 116 uyuşturucu kullanma aparatı, 800 litre kaçak içki, 1 ruhsatsız tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanan 128 şüpheliden 2'si tutuklandı.





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