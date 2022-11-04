TDP Genel Başkanı Sarıgül, Manisa'da ziyaretlerde bulundu

MANİSA (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Manisa'da ziyaretlerde bulundu.

Partililerce kent girişinde karşılanan Sarıgül, Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde af çağrısını yineledi. Sarıgül, gazetecilere yaptığı açıklamada genel af taleplerini oy beklentisiyle değil vicdani sorumluluk gereği yaptıklarını kaydetti.



Partisinin Manisa il başkanlığı hizmet binasında basın toplantısı düzenleyen Sarıgül, burada Togg'un açılışına katıldığı için eleştirildiğini söyledi.

İnandığı doğrular dahilinde hareket ettiğini kaydeden Sarıgül, "Togg yerlidir çünkü üretimi Türkiye'dir. Millidir çünkü fikri ve sanayi mülkiyeti de Türkiye Cumhuriyeti'ndedir. Yani pazarlama hakkı tamamen Türkiye'dedir. Nerede üretiliyor? Türkiye'de üretiliyor. Togg'un kaç paraya ve nereye satılacağına kim karar veriyor? Türkiye veriyor. O nedenle Togg yerlidir ve millidir. Çünkü tasarımları bizdedir, mülkiyet hakkı Türk yatırımcılarındadır. O nedenle Alman arabalarına, Fransız arabalarına, Japon arabalarına, İtalyan arabalarına güle güle, hoş geldin Togg, yerli malı yurdun malı herkes Togg'u kullanmalı." diye konuştu.

Basın toplantısının ardından dün açılışı yapılan 16. Tekno Tarım Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na geçen Sarıgül, fuar alanındaki stantları ziyaret etti.

Sarıgül'e programlarında Manisa'daki TDP yöneticilerinin yanı sıra TDP Genel Sekreteri ve Teşkilat Başkanı Teoman Mutlu ile genel başkan yardımcıları eşlik etti.





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