Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Ramazan Keleş, Mehmet Kapluhan, Oğuz Kağan Çalışır
Manisa FK: Ömer Kahveci, Muhammet Taha Şahin, Ayberk Karapo, Domgjonas, Çağrı Giritlioğlu (Dk. 90+ 2 Ba), Nizamettin Çalışkan (Dk. 84 Prib), Stark, Burak Altıparmak, Diallo (Dk. 84 Selim Ilgaz), Batuhan Kör (Dk. 65 Mehmet Uysal), Adem Büyük
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Donkor, Çağlayan Menderes (Dk. 86 Kravets), Ümit Kurt, Hüsamettin Tut, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 66 Yasin Pehlivan), Burak Süleyman (Dk. 73 Emirhan Aydoğan), Nalepa, Hakan Yavuz, Ozan Sol (Dk. 66 Woolery), Roshi
Goller: Dk. 74 Mehmet Uysal, Dk. 88 Selim Ilgaz (Manisa FK), Dk. 90+2 Hakan Yavuz (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Çağlayan Menderes, Dk. 86 Nalepa, Dk. 90 Yasin Pehlivan (Sakaryaspor), Dk. 47 Domgjonas, Dk. 81 Diallo (Manisa FK)
MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Manisa FK, konuğu Sakaryaspor’u 2-1 mağlup etti.