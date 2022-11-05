Futbol: Spor Toto 1. Lig

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Ramazan Keleş, Mehmet Kapluhan, Oğuz Kağan Çalışır

Manisa FK: Ömer Kahveci, Muhammet Taha Şahin, Ayberk Karapo, Domgjonas, Çağrı Giritlioğlu (Dk. 90+ 2 Ba), Nizamettin Çalışkan (Dk. 84 Prib), Stark, Burak Altıparmak, Diallo (Dk. 84 Selim Ilgaz), Batuhan Kör (Dk. 65 Mehmet Uysal), Adem Büyük

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Donkor, Çağlayan Menderes (Dk. 86 Kravets), Ümit Kurt, Hüsamettin Tut, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 66 Yasin Pehlivan), Burak Süleyman (Dk. 73 Emirhan Aydoğan), Nalepa, Hakan Yavuz, Ozan Sol (Dk. 66 Woolery), Roshi

Goller: Dk. 74 Mehmet Uysal, Dk. 88 Selim Ilgaz (Manisa FK), Dk. 90+2 Hakan Yavuz (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Çağlayan Menderes, Dk. 86 Nalepa, Dk. 90 Yasin Pehlivan (Sakaryaspor), Dk. 47 Domgjonas, Dk. 81 Diallo (Manisa FK)





MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Manisa FK, konuğu Sakaryaspor’u 2-1 mağlup etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.