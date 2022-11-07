Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Siteler Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 113 gram esrar bulundu, E.D. (27) ve O.K. (40) gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda Tırazlar Mahallesi'nde yaşayan M.Ç'nin (58) evine operasyon düzenlendi.

İkametteki aramalarda 5 kilo 208 gram esrar ele geçirildi, şüpheli ev sahibi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan Akhisar ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu nitelikli hap ile bir miktar sentetik uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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