Soma'da maden havzasında kaldığı için taşınan mahallenin, yeni yerindeki konutların temeli atıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde, maden sahasında kaldığı için taşınmasına karar verilen mahallede yaşayanlar için havza dışında kurulacak yeni mahalledeki 54 konutun temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Deniş Maden Havzası içinde kalan kırsal Deniş Mahallesi'nin taşınması kararının verilmesinin ardından bölgeden ayrılacak mahalle sakinleri için Hacıyusuf Mahallesi yakınlarında 169 bin 700 metrekarelik alanda kurulacak yeni mahalledeki 54 konutun temelinin atılması için tören düzenlendi.



Törene, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Melih Melik Kara, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Umut Mütevellioğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Umut Er ile mahalle sakinleri katıldı.



Törende konuşan Vali Yaşar Karadeniz, bölgeye yeni kurulacak mahallenin, eskisine kıyasla daha modern ve gelişmiş olacağını belirtti. Karadeniz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Deniş Mahallemizin yerleşim yerinin değişmesi, günümüzdeki ihtiyaçları giderme anlamında da onlara artı değerler kazandıracaktır diye düşünüyorum. Sosyal konut alanları da yapıldıktan sonra Soma'ya bağlı yeni bir yerleşim alanının temellerini de atmış olacağız. Soma, kömür rezervi açısından ülkemizin en zengin bölgesi, yeni ocaklar açıldıkça yeni yerleşim alanlarına da ihtiyaç olacaktır. Oluşturulan bu alanın gelişmeye müsait bir alan olarak seçilmiş olması da oldukça önemli. Deniş Mahallesi halkımız, bu süreçte yeni yer seçiminde idareye oldukça yardımcı oldu. Birçok yerleşim yerlerine de örnek teşkil ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun."



AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan da eski adıyla Deniş Köyü'nün bölgenin en eski yerleşimlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Yeni bir yerleşim yerine taşınmayı kabul eden hak sahipleri için yeni bir köy kurulması için çalışmalar başlatıldı. Çalışmalar nihayete erdi ve ihalesi yapıldı, inşaatlar hızlı bir şekilde başladı. Temel atma törenimiz için bir araya geldik. Mahalle sakinlerimiz, İnşallah planlanan tarihten daha önce tamamlanır ve gelecek yılın sonbaharında evlerine kavuşmuş olurlar. Evlerin haricinde cami ve köy konağı proje içinde yer almıyor, ilçe müftümüz ve belediye başkanımızın desteği ile cami inşaatımıza da bir an evvel başlayalım. Belediyemizin ve hayırseverlerin desteği ile camimizi ve köy konağımızı kazandıralım. İnşallah bir an evvel kazasız belasız bir şekilde tamamlanır, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Melih Melik Kara ise 54 konutu 2023'ün sonunda bitirip teslim etmeyi planladıklarını dile getirerek, "Yüklenici firma hızlı bir şekilde çalışmalara başladı, inşallah planlanan tarihten daha önce bitirilip hak sahiplerine teslim edilir." ifadesini kullandı.

Konuşmalardan sonra Soma İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Kılınçal tarafından yapılan duanın ardından butona basılarak temel atma töreni gerçekleştirildi.

Yüklenici firma yetkilileri, Milletvekili Mehmet Ali Özkan'a, 2023 Mayıs ayında konutların tamamlanacağı sözünü verdi.

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