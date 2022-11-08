Soma'da öğrencilere çevre eğitim seti dağıtıldı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde, ilköğretim öğrencilerine 2 bin çevre eğitim seti dağıtıldı.

Soma Nakliyeciler Kooperatifi İlkokulunda düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Vali Yaşar Karadeniz, cep telefonu, otomobil, bilgisayarın çok sık kullanıldığını, bunların da ham maddesinin doğadan alındığını belirtti.

Bunların hurda olarak atıldığında doğaya zarar verdiğinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Karadeniz, "Sıfır atık kavramı geri kullanılabilir materyallerin yeniden dönüştürülerek kullanılabilir hale getirilmesidir. Bunu yaparak sadece çevreyi korumuyor, aynı zamanda doğadan yeni kaynak talebimizi azaltmış oluyoruz." dedi.



Eğitim setlerinin alınmasına katkı sunan İmbat Madencilik A.Ş. Genel Koordinatörü Gökalp Büyükyıldız da iklim değişikliği konusunda herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini dile getirdi.





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