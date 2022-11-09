Manisa'da tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.



Menderes Saltık'ın (31) kullandığı 45 HD 0606 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolu Erbiller Sanayi Sitesi yakınında Sertan Sevinç (43) idaresindeki 09 ADV 852 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü Saltık ile yanında bulunan Harun Çetin (29) ve Tugay Dinçtürk (30) itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Turgutlu'daki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada yaralılardan Saltık'ın ülke genelinde katıldığı çeşitli yağlı güreş müsabakalarında başpehlivanlık unvanı kazandığı öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.