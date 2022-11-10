Manisa merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi yakalandı

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MANİSA (AA) - Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak yaşlı kişiyi dolandırdıkları suçlamasıyla 5 kişi, Manisa, İzmir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Zeytinliova Mahallesi'nde resmi kıyafet giyen kişilerin, kapısına geldikleri 75 yaşındaki M.T'nin yaklaşık 2 milyon lira değerindeki para ve ziynet eşyasını dolandırdıkları ihbarı üzerine jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Manisa, İzmir ve İstanbul'daki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda altın, ziynet eşyaları, para, tablet, dizüstü bilgisayar, POS makinesi, 9 cep telefonu, polis yeleği ve rozeti ile askeri üniforma ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilenlerden 1'i tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı alındı.

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