Demirci'deki çorak arazide fidanlar boy verdi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesindeki 231 hektarlık çorak alan, 195 bin fidanla yeşile büründü.

Orman Genel Müdürlüğünce 2008'de yapılan çalışmayla ağaçlandırılan Kayranokçular Mahallesi yakınlarında bulunan bölgedeki değişim dikkati çekti.

Demirci Orman İşletme Müdürü Tayfun Doğan, yaptığı açıklamada, söz konusu alana 2008 yılı programında toplam 195 bin kızılçam, fıstık çamı ve servi fidanı dikildiğini belirtti.

Doğan, ormanların korunmasında yöre halkına da önemli sorumluluklar düştüğünü vurguladı.



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