Demirci'de yağmur duası yapıldı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşanan kuraklık sebebiyle yüzlerce kişi yağmur duasına çıktı.

İlçeye bağlı Sevinçler Mahallesi'nde cuma namazının ardından mahalle meydanında yüzlerce kişi yağmur duası için bir araya geldi.

İlçe Müftüsü İbrahim Sağlam, yaptığı konuşmada, israftan kaçınılmasının önemini vurguladı.

Müftü İbrahim Sağlam tarafından okunan yağmur duasının ardından, vatandaşlara ikramlar yapıldı.





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