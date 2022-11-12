Manisa'da asayiş uygulamasında uyuşturucu haplarla yakalanan zanlı tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa’nın Yunusemre ilçesinde polisin kovalamacasının ardından uyuşturucu haplarla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Yenimahalle'de asayiş uygulaması sırasında S.T. (49), polis ekiplerinden kaçmaya başladı.

Şüphelinin kaçarken üstünde bulunan poşeti yere attığını belirleyen ekipler, kısa süren kovalamanın ardından S.T'yi gözaltına aldı.

Ekipler, poşette 660 uyuşturucu hap ele geçirdi.

S.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.





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