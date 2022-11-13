Akhisar'da "Erken Hasat Günü" etkinliği yapıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde Dünya Food tarafından 2022 Erken Hasat Günü etkinliği yapıldı.
Firmanın Akhisar'daki tesislerinde yapılan etkinliğe, yabancı ülkelerden iş insanlarının yanı sıra ünlü tadım uzmanları da katıldı.
Etkinlikte her katılımcı adına birer zeytin fidanı dikildi.
Hasat yapan katılımcılar, zeytinin zeytinyağına dönüşmesi sürecine tanıklık etti.
Dünya Food Yönetim Kurulu Başkanı Keskin Keskinoğlu, "Assosgurme" markasıyla ürettikleri zeytinyağının uluslararası birçok zeytinyağı yarışmasında ödüller ve madalyalar alarak tescillendiğini belirtti.
Keskinoğlu, bu yıl zeytin sezonunun verimli ve bereketli geçmesini beklediklerini ifade etti.