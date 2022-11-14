Manisa'da bir evde sobadan çıkan yangın hasara neden oldu

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan çıkan yangın evde hasara neden oldu.

Hacıbey Mahallesi'ndeki Osmaniye Caddesi'nde bulunan binanın ikinci katında, sabaha karşı sobadan yangın çıktı.

Durumu fark eden aile üyeleri, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.







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