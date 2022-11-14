Manisa'da sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tarım aleti imalatı yapılan sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

75. Yıl Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İş yeri sahibinin oğlu E.E. (26) yangına müdahale ederken ellerinden yaralandı.

Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırılan E.E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



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