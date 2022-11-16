Manisa Büyükşehir Belediyespor, ABD'li Wayne Selden'ı transfer etti

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MANİSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, ABD'li oyuncu Wayne Selden'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçmişte NBA'de de forma giyen 28 yaşındaki Selden ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Geçen sezon HDI Sigorta Afyon Belediyesi forması da giyen Selden, Türkiye kariyerinde 7 maçta 19,4 sayı, 4 ribaunt ve 2,4 asist ortalamasıyla oynadı.

Açıklamada, "Wayne Selden'a ailemize hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.





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