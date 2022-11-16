Manisalı eczacı sandıklarda saklanan yöresel takıların koleksiyonunu yapıyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde eczacılık yapan 46 yaşındaki Mustafa Gül, çeyiz sandıklarında saklanan yöreye özgü düğün takılarıyla yaklaşık 200 parçalık koleksiyon oluşturdu.

Plak ve eski fotoğraf biriktiren Mustafa Gül, anneannesinden kalan yöreye özgü düğün takılarını ilginç bulunca benzer takıların da koleksiyonunu yapmaya başladı.

Köyleri gezen, düğünleri takip eden ve çeyiz sandıklarında saklanan çoğu gümüş gelin tacı, küpe, bileklik, boyunluk, gerdanlık, köstekli cep saati, saç ve kemer tokalarını toplayan Gül, temizlik ve bakımlarını yaptığı takıları gelecek kuşaklara ulaştırmayı hedefliyor.

Koleksiyoncu Gül, AA muhabirine takı biriktirmeye 20 yıl önce anneannesinden kalan takılarla başladığını, katıldığı bazı düğünlerde yöresel kıyafetlerin üzerine takılan bu takıların önemli bir kültürel zenginlik olduğunun farkına vardığını anlattı.

Takı koleksiyonu yaptığını bilen insanların kendisine ulaştığını, köylerdeki düğünleri takip etmeye çalıştığını, takıları toplamak için maddi anlamda büyük fedakarlık yaptığını dile getiren Gül, şöyle konuştu:

"Bu güzellikleri gelecek nesillerin de görmesini istiyorum. Çok zor bir iş, özveri gerektiriyor. Ekonomik olarak büyük bir yük getiriyor. Hayatta her şey para demek değil. Bunları korumak bana büyük bir zevk veriyor. Bu nadide eşyaların hepsi benim çocuğum gibi. Anneannemin kendi düğününde kullandığı gerdanlık yaklaşık 100 yıllık bir düğün takısı. Bu eserler benim gönlümü çaldı. Ben bunlara sahip çıkayım dedim."

Yörede düğün takılarının anneden kıza, kayınvalideden geline geçtiğini, yüksek değerli takılar korunsa da gümüş ve diğer metallerden yapılan takıların kaybolabildiğini dile getiren Gül, bu kültürün yitirilmesinin önüne geçmek istediğini ifade etti.

Gül, bu koleksiyonu bir müzede sergilemek istediğini de sözlerine ekledi.





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