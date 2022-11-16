Turgutlu'da üreticiler odun kömürü için nöbet tutuyor

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MANİSA (AA) - Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Kuşlar ve Hacıisalar'da geçimlerini odun kömüründen sağlayan ailelerin ateş başındaki nöbetleri devam ediyor.



Dağmarmara Yaylası yakınlarındaki kırsal mahallelerde yaşayan aileler, Orman Genel Müdürlüğü'nün izin verdiği gençleştirme sahalarından kestikleri meşeleri, evlerindeki odun kömürü ocaklarına getiriyor.

Odunları koni şeklinde ocaklara dizen köylüler, "Torluk" adı verilen yığının üstünü dal parçaları ve toprakla örtüyor. Tepesine açılan delikten koninin içine atılan közlerle kontrollü yakılmaya başlanan dallar, 10 ila 12 gün süresince içten içe yanarak mangal kömürüne dönüşüyor.

Bu süreçte ocağın başında olası bir aksaklığa karşı nöbet tutan köylüler, zorlu bir çalışmanın ardından kömürleşen odunları satarak geçimlerini sağlıyor.

Kuşlar Mahallesi sakinlerinden Ahmet Şentürk (55), yaz döneminde kendi tarlalarında çalıştıklarını, ekini kaldırdıktan sonra, sonbaharda odun kömürü üretimine başladıklarını ifade etti.

Kuşlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Yaşar da mahallesinde yaklaşık 40 hanede odun kömürü üretildiğini dile getirerek, "Odun kömürü üretimi, uzun yıllardan beri burada önemli bir iş ve bölgemizin önemli bir gelir kaynağı." dedi.









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