Akhisar'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa’nın Akhisar ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı iddiasıyla 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 1000 adet uyuşturucu hap, 70 gram metamfetamin, 11 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.Ş. ile M.F. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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