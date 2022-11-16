Manisa'da sağlık çalışanlarına saldırmaya çalıştığı öne sürülen kişi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'da sağlık çalışanlarına makasla saldırı teşebbüsünde bulunduğu iddia edilen kişi cezaevine gönderildi.

Şehzadeler ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi Turgutlu Caddesi'nde bir kişinin yerde hareketsiz yattığı ihbarına giden polis ekipleri, E.G'nin aşırı alkollü olduğunu tespit etti.

Olay yerine gelen ambulans ekibi, bu kişiyi sağlık kontrolü amacıyla Manisa Şehir Hastanesine götürdü.

E.G. acil servisteki müdahale sırasında iddiaya göre tedavi masasındaki makası alarak kendisine zarar vermeye çalıştı, ardından sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde bulundu.

Hastanedeki güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği E.G. polis ekiplerine teslim edildi.

Sağlık çalışanlarının şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.