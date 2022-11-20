Manisa jandarması trafik kazası mağdurlarını unutmadı

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MANİSA (AA) - Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dünya Trafik Kazası Mağdurları Günü'nde Kula ilçesinde trafik kazası mağduru aileleri ziyaret etti.

Trafik kazası mağdurlarına dikkat çekilmesi amacıyla her yıl kasım ayının 3. pazar gününe denk gelen "Dünya Trafik Kazası Mağdurları Günü" kapsamında etkinlik düzenleyen jandarma ekipleri, il merkezi ile ilçelerde trafik kazası sonucu kendisi ya da ailesi zarar görmüş kişilerle bir araya geldi.

Ziyaretlerde trafik kazalarının yol açtığı hasarların boyutuna dikkati çeken jandarma ekipleri, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önüne geçilmesi, toplum bilinci ve farkındalık oluşturulmayı amaçladı.

Kula'nın kırsal Körez Mahallesi'nde geçen yılki motosiklet kazasında 17 yaşındaki oğulları Enes Çırak'ı kaybeden Osman ve Fadime Çırak çiftini ziyaret eden jandarma ekipleri, trafik kazalarında insan faktörünün belirleyici olduğunu ve emniyet kemeri kullanımının, kask takmanın ve traktörlerde kabin bulundurulmasının ölümleri ve yaralanmaları azaltacağını vurguladı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ünal Erdemir, trafik mağdurlarına yaptıkları ziyaretlerle vatandaşları trafikte daha duyarlı hale getirmeyi çabaladıklarını söyledi.

Baba Osman Çırak da geçen yıl oğlunu kaybıyla büyük acı yaşadıklarını dile getirerek, gençlere motosiklet kullanırken kask takmalarını önerdi.





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