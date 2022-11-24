Manisa'nın ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Manisa'nın ilçelerinde tören ve kutlama programları düzenlendi.

Soma'da İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Çakmak'ın, Cengiz Topel Meydanındaki Atatürk Anıtı'nda çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesinde devam etti.

Aday öğretmenlik sürecinin tamamlayanların yemin ettiği törende emekli olan öğretmenlere de "Hizmet Şeref Belgesi" verildi.

Programda 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından zeybek gösterisi sunuldu.

Törende şehit öğretmenler, Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın ile Ayşenur Alkan da anıldı.

- Turgutlu

Turgutlu'da da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Törene, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

Kutlama programı, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen müzik ve tiyatro gösterisi ile sona erdi.

- Akhisar

Akhisar'daki törende Milli Egemenlik Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk sunuldu.

Şehit Necdi Şentürk Parkı'ndaki Kültür Salonu'nda devam eden programda 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi, emekli olan öğretmenlere de belgeleri takdim edildi.

Adaylığı sürecini tamamlayan öğretmenlerin yemin töreniyle devam eden program, Fevzi Keskinoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı gösteriyle sona erdi.

Programa Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Hava Meydan ve Garnizon Komutan Vekili Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Cumhuriyet Başsavcısı Sabahattin Erkaya, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Galip Kocaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Erdem, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.