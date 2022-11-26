Manisa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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MANİSA (AA) - Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu bulunan iş yerinde bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışmalar kapsamında ilçedeki bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada, 11 gram esrar, 11 adet uyuşturucu hap, esrar öğütme makinesi ve üzerinde kenevir figürü bulunan kolye ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.Ç'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi



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