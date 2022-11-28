Manisalı eczacı hayranı olduğu Barış Manço'nun eserlerini biriktiriyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan eczacı Mustafa Gül, hayranı olduğu Barış Manço'nun plak ve long play eserlerinin koleksiyonunu yapıyor.

Eczacılık mesleğinin yanında takı, fotoğraf gibi çeşitli eserlerin biriktiren Gül'ün koleksiyonları arasında çocukluğundan beri hayranı olduğu sanatçı Manço'nun eserleri de bulunuyor. Evindeki odasına kurduğu ses sistemi ile Barış Manço'nun plak ve long play eserlerini dinleyen Gül, sanatçıya olan özlemini eserleriyle gideriyor.

Barış Manço'yu çok sevdiğini belirten Gül, "Barış Manço, benim gözümde modern bir halk ozanıdır. Elimde Manço'nun nadide plakları var. Yine ilk çıkardığı 45'likler var. İlk çıkardığı 45'liği Fransa'dan buldum. Bir dinleyen olarak bunların koleksiyonunu yapmak bana çok büyük zevk veriyor. Barış Manço vefat ettiğinde çok üzüldüm. İstanbul'da cenazesine katıldım." ifadelerini kullandı.

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