Manisa'da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, aranan hükümlü yakalandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan hükümlü, başkasına ait kimlikle yakalandı.

Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turgut Özal Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Yapılan üst aramasında 30 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan V.E'nin (25) yapılan sorgulamasında başkasına ait kimlik kullandığı tespit edildi.

V.E’nin "cinsel taciz, kasten yaralama ve hırsızlık" suçlarından hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ​​​​​​​belirlendi.

V.E, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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