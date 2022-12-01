Manisa'da üzerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde üst aramalarında uyuşturucu bulunan 2 zanlı, cezaevine gönderildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hafsa Sultan Mahallesi'nde iki kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 95 sentetik ecza hap, 40 gram esrar ele geçirdi.​​​​​​​



Gözaltına alınan S.A. (30) ve M.A (28) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.









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