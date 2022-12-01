GÜNCELLEME - Manisa'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde, tıra arkadan çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İzmir-İstanbul Otoyolu Akhisar ilçesi geçişinde, 48 yaşındaki Ferit Ö. idaresindeki 07 ANZ 857 plakalı otomobil, Akhisar servis noktası yakınında, önünde seyreden Ali T'nin kullandığı 01 ADV 168 plakalı tırın dorsesine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü ile kuzeni İzzet Ö'nün (43) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Otomobilden yaralı olarak çıkarılan Ukrayna uyruklu Valeriia S. (29) ile henüz kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu diğer kadın, ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor.

Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

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