Manisa'da çöken çatının altında kalan kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da çöken çatının altında kalan kişi yaralandı

AA

Manisa'da çöken çatının altında kalan kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde evinin çatısının çökmesi sonucu göçük altında kalan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Sevinçler Mahallesi'nde bulunan kerpiç evin çatısı bilinmeyen nedenle çöktü. Evde yalnız yaşayan Hayri Bostan, çatının altında kaldı.

Mahalle sakinlerince olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Yaralanan Bostan, ekiplerce göçük altından çıkarıldı.

Bostan, 112 Acil Servis ekiplerince Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehzadeler'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şehzadeler'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
(Görüntülü) MANİSA&#039;DA KERPİÇ EVİN ÇATISI ÇÖKTÜ 1 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MANİSA'DA KERPİÇ EVİN ÇATISI ÇÖKTÜ 1 ...
Manisa'da kerpiç evin çatısı çöktü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da kerpiç evin çatısı çöktü: 1 yaralı
Manisa'da kerpiç evin çatısı çöktü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da kerpiç evin çatısı çöktü: 1 yaralı
Manisa'da kerpiç evin çatısı çöktü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da kerpiç evin çatısı çöktü: 1 yaralı
(Görüntülü) BOZDOĞANLI YAKAMOZ &#039;EN GÜZEL DEVE&#039; SEÇİLDİ, SAHİBİNE &#039;ALTIN HAVAN&#039; ÖDÜLÜNÜ KAZANDIRDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BOZDOĞANLI YAKAMOZ 'EN GÜZEL ...
Turgutluspor - Kuşadasıspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Turgutluspor - Kuşadasıspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Turgutluspor - Kuşadasıspor: 1-1
YEREL HABERLER Turgutluspor - Kuşadasıspor: 1-1
AK Partili Özkan'dan Dünya Madenciler Günü mesajı
YEREL HABERLER AK Partili Özkan'dan Dünya Madenciler Günü mesajı
DİTİB Köln Veliler Birliği'nden fidan kampanyasına destek
YEREL HABERLER DİTİB Köln Veliler Birliği'nden fidan kampanyasına ...
Turgutluspor - Kuşadasıspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Turgutluspor - Kuşadasıspor (FOTOĞRAFLAR)
Soma'da Millet Ormanı Projesi tanıtıldı
YEREL HABERLER Soma'da Millet Ormanı Projesi tanıtıldı
Eksik Manisa FK seri peşinde
YEREL HABERLER Eksik Manisa FK seri peşinde
(Görüntülü) KULA YOĞUN SİS, GÖRÜŞ MESAFESİ 10 METREYE KADAR DÜŞTÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KULA YOĞUN SİS, GÖRÜŞ MESAFESİ 10 METREYE ...
Manisa BŞB'de yönetimde Çaylan dönemi
YEREL HABERLER Manisa BŞB'de yönetimde Çaylan dönemi
Demirci'de 6. Amatör Ses Yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Demirci'de 6. Amatör Ses Yarışması düzenlendi
Manisa'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ...
Manisa’da yeniden yaptırılan Arif Çeler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi açıldı
YEREL HABERLER Manisa’da yeniden yaptırılan Arif Çeler Kız Anadolu ...
Manisa'da iki arkadaşı gasbeden şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa'da iki arkadaşı gasbeden şüpheli tutuklandı
Manisa’da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa’da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli ...
Manisa'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli ...
Alaşehir'de hayırseverin kurduğu köy kütüphanesi hizmete açıldı
YEREL HABERLER Alaşehir'de hayırseverin kurduğu köy kütüphanesi ...
Kuzenlerin öldüğü kazada yaralanan Kazakistanlı kadın da kurtarılamadı
YEREL HABERLER Kuzenlerin öldüğü kazada yaralanan Kazakistanlı kadın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.