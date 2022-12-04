Manisa'da çöken çatının altında kalan kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde evinin çatısının çökmesi sonucu göçük altında kalan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Sevinçler Mahallesi'nde bulunan kerpiç evin çatısı bilinmeyen nedenle çöktü. Evde yalnız yaşayan Hayri Bostan, çatının altında kaldı.

Mahalle sakinlerince olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Yaralanan Bostan, ekiplerce göçük altından çıkarıldı.



Bostan, 112 Acil Servis ekiplerince Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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