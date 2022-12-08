Salihli'deki Adala Atatürk Evi'nde restorasyon tamamlandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sırasında silah arkadaşlarıyla birlikte toplantılar yaptığı evin restorasyon projesinde sona gelindi.

Manisa Büyükşehir ve Salihli Belediyesinden yetkililerden oluşan heyet, evdeki çalışmaları inceledi.



Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Sözer, gazetecilere yaptığı açıklamada Büyük Taarruz sırasında Atatürk'ün toplantı yaptığı evin ülke tarihi açısından önemli olduğunu söyledi.



Evle ilgili Salihli Belediyesinin başlattığı restorasyona Jeopark Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediyesinin de destek verdiğini aktaran Sözer, tarihi bir değerin el birliğiyle geleceğe kazandırıldığına işaret etti



Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Başkanı Uğur Topkaya da projede son rötuşların yapıldığını, en kısa zamanda iç mimarisi de düzenlenerek müzenin, halkın hizmetine açılacağını kaydetti.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ise "Bu yapının bir sene önceki halini hatırlıyoruz. Ama şimdi çalışmalar bittikten sonra ortaya çıkan eseri görünce gerçekten mutlu olduk. Ben hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Adala Mahalle Muhtarı Ayhan Babacan da müze olarak kullanılacak yapının bölgede turistik hareketlilik sağlayacağına inandıklarını belirtti.

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