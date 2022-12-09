Manisa'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ege Mahallesi Murat Caddesi'nde aralarında husumet bulunan Furkan D. ile Erhan T. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla ağır yaralanan Furkan D. 112 Acil Sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Erhan T, polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Furkan D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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