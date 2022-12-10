Alaşehir'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir apartmanın bodrum katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.

İstasyon Mahallesi Gün Sazak Caddesi üzerindeki 8 katlı apartmanın bodrum katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanlar çıktığını görenlerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Evde yaşayan S.K'nin yangın sırasında evde bulunmadığı öğrenildi.

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