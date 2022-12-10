Akhisar'da "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" kutlandı

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MANİSA (AA) - Manisa’nın Akhisar ilçesinde "10 Aralık İnsan Hakları Günü" kutlama programı düzenlendi.

Akhisar Belediyesi Şehit Yüzbaşı Necdi Şentürk Park içi Kültür Salonunda yapılan program, Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlendi.

Program 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması akabinde İstiklal Marşı okunması ile başladı.

Sinevizyon gösteriminin izlendiği programda öğrenci Muhammet Aydın "Gelin tanış olalım" şiirini okudu. Kutlama programında oratoryo gösterisiyle öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı müzik dinletisi sunuldu.



10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Akhisar'da düzenlenen resim, şiir, kompozisyon ve fotoğraf yarışmalarından dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri takdim edilerek program son buldu.

Ayrıca derece alan öğrencilerin yaptığı resimler tören süresince eski sinema salonunda sergilendi.





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